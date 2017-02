​TTO - In 3D đang được coi là một phương thức đi tắt đón đầu mà nhiều người đang phát triển hi vọng sẽ giúp họ có bước phát triển thần kỳ. Không chỉ vậy, đất nước giàu có UAE cũng “ủ mưu” một kế hoạch rất tham vọng.

TTO - Khó khăn lớn nhất để in 3D trở thành “cây gậy thần” chính là tìm cho được loại vật liệu thích hợp cho từng sản phẩm tương ứng. Nhưng khi giải quyết được khó khăn này, in 3D hứa hẹn sẽ trở thành cỗ máy in tiền khổng lồ.

TTO - Với một máy tính, một máy in và vật liệu thích hợp, về lý thuyết in 3D có thể in ra bất cứ thứ gì mong muốn. Hiện, in 3D đã cho ra các sản phẩm nhựa thông thường và đang hướng tới in các bộ phận trong cơ thể người.