TTO - Với một máy tính, một máy in và vật liệu thích hợp, về lý thuyết in 3D có thể in ra bất cứ thứ gì mong muốn. Hiện, in 3D đã cho ra các sản phẩm nhựa thông thường và đang hướng tới in các bộ phận trong cơ thể người.