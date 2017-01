Viettel bỏ cước roaming trong khu vực Đông Dương

TTO - Viettel vừa áp dụng mức cước chuyển vùng quốc tế (roaming) giữa ba nước Đông Dương tương đương như mức cước trong nước, áp dụng cho cuộc gọi, tin nhắn và lướt web giữa mạng Viettel (Việt Nam) - Metfone (Campuchia) - Unitel (Lào) như mức cước trong nước.

Cụ thể, đối với dịch vụ thoại/tin nhắn quốc tế chiều đi, các khách hàng Viettel tại Việt Nam khi gọi/nhắn tin tới khách hàng Metfone hay Unitel sẽ không bị tính phí gọi/nhắn tin quốc tế thông thường, giá cước giờ chỉ còn 2.000 đ/phút (mức cước cũ 3.600 đ/phút), cước tin nhắn còn 500 đ/tin (mức cước cũ 2.500 đ/tin).

Đối với khách hàng di chuyển sang Lào hoặc Campuchia sử dụng dịch vụ roaming và chuyển vùng vào Unitel hoặc Metfone thì cước phí gọi điện, nhắn tin và data tương tự như ở trong nước. Khách hàng cũng được miễn phí 100% cước nhận cuộc gọi quốc tế, thay vì trước đây phải trả 4.840 đ/phút.

Khách hàng roaming vào Unitel hoặc Metfone gọi tới thuê bao Unitel/Metfone hoặc gọi về Việt Nam tới thuê bao Viettel chỉ phải trả 2.000 đ/phút, giảm hơn 13 lần so với mức cước cũ (27.500 đ/phút); cước tin nhắn chỉ còn 500 đ/tin, giảm gần 10 lần so với mức cước cũ (4.840 đ/tin). Đặc biệt, Viettel giảm 160 lần giá cước data khi mức cước hiện tại chỉ còn 200.000 đ/Gb (so với mức cước cũ là 32.200.000 đ/Gb).

Viettel cho biết hiện giờ trên toàn mạng Viettel có hơn 2 triệu thuê bao roaming sang Lào và Campuchia, nhưng chỉ có 0,5% (gần 10.000 thuê bao) sử dụng dịch vụ roaming.

T. HÀ