2016: Pokemon Go khuấy đảo cộng đồng mạng Việt Nam

TTO - Pokemon Go là tên trò chơi đã tạo nên "cơn sốt" trên thế giới bao gồm tại Việt Nam, thu hút nhiều “giấy bút” của truyền thông, thậm chí đi vào cả trong quy định pháp luật.

Trò chơi Pokemon Go đã khuấy đảo cộng đồng mạng Việt Nam năm 2016. - Ảnh: Đức Thiện

Pokemon Go được phát triển bởi nhà sản xuất Niantic Labs. Kịch bản của trò chơi là người chơi phải đi săn, bắt giữ, huấn luyện và chiến đấu bằng Pokemon. Điểm khác biệt lớn nhất của trò chơi do Niantic Labs phát triển là những chú Pokemon ẩn nấp trong các địa điểm ngoài đời thực. Do đó, người chơi phải di chuyển quanh khu vực đang chơi để săn tìm Pokemon.

Pokemon Go ra mắt ngày 6-7 và nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng thế giới, sức hút của trò chơi mạnh đến nỗi rất nhiều người dùng ở Việt Nam đã phải tìm nhiều cách để tải trò chơi này về chơi thử. Đúng một tháng sau đó, Pokemon Go chính thức có mặt tại Việt Nam và bắt đầu khuấy đảo cộng đồng mạng trong nước.

Khi đó đã có những thời điểm các bạn trẻ ở những đô thị lớn thi nhau “người người đi săn Pokemon, nhà nhà đi săn Pokemon”.

Tại TP.HCM, những địa điểm có nhiều Pokestop luôn được đông đảo bạn trẻ tụ tập ngày cũng như đêm như Công viên Tao Đàn, bến Bạch Đằng,... Thậm chí có người còn thuê cả xe taxi để đi “săn” Pokemon...

Chuyện đi săn tìm Pokémon ngoài đời thực sôi động đến mức đã làm xuất hiện rất nhiều cảnh bi hài, thậm chí cả nguy hiểm với những người tham gia chơi trò chơi này.

Trước những nguy cơ đe dọa thậm chí đến tính mạng người chơi và những người liên quan, nhiều cơ quan chức năng đã ra cảnh báo, thậm chí ban lệnh cấm công chức chơi Pokemon Go. Ngay cả Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin truyền thông cũng phải gửi văn bản đến nhà phát hành game yêu cầu không thả Pokemon ở khu vực nhạy cảm, gồm cả các khu vực gây nguy hiểm như đường cao tốc, khu vực có qui định riêng về trang phục như đền thờ, chùa, di tích lịch sử...

Bên cạnh những hiểm nguy ngoài đời thực, người chơi còn gặp hàng loạt những mối đe dọa trên mạng như sự lây lan của mã độc, tội phạm mạng lợi dụng trò chơi để tấn công điện thoại người chơi…

Pokemon Go trở thành trò chơi di động phá rất nhiều kỷ lục thế giới, thế nhưng nó cũng nhanh chóng thoái trào tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Qua tìm hiểu chúng tôi nhận thấy rất nhiều người tham gia chơi Pokemon Go bởi sự nóng sốt theo phong trào trên mạng, vì tò mò muốn biết chuyện ra sao nên mới chơi thử. Tuy nhiên sau một thời gian ngắn, khi đã trở nên quen thuộc và hiểu rõ về trò chơi, rất nhiều người đã gỡ bỏ Pokemon Go khỏi điện thoại vì “không muốn phí phạm thời gian”.

Phân tích từ Slice Intelligence cũng cho thấy, người dùng rời bỏ Pokemon Go cũng đồng nghĩa với sức hút của trò chơi đã suy giảm, hay nói theo cách khác, kịch bản trò chơi không thể níu kéo người chơi ở lại lâu dài. Đồng thời nhà sản xuất Niantic cũng không có những cập nhật, bổ sung tính năng mới hấp dẫn để giữ chân người chơi.

Mặc dù vậy, nhà phát triển trò chơi vẫn giàu sụ nhờ doanh thu siêu khủng của Pokemon Go trong thời gian ngắn ngủi. Vào thời điểm đầu tháng 9-2016, Công ty phân tích SensorTower cho biết Pokemon Go đã đạt doanh thu hơn 440 triệu USD (khoảng 9680 tỉ đồng) mặc dù họ vẫn chưa tiến đến cột mốc tròn hai tháng tính từ thời điểm phát hành trò chơi. SensorTower cũng cho thấy doanh thu của Pokemon Go đã vượt mặt cả những bộ phim đình đám như: Warcraft, Independence Day: Resurgence, và The Angry Birds Movie.

