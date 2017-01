Nhìn lại 2016: ấn công mạng vào hệ thống sân bay

TTO - Ngày 29-7- 2016, tin tặc tấn công hệ thống hiển thị thông tin tại một số sân bay lớn ở Việt Nam gồm sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Nội Bài (Hà Nội), Phú Quốc, Đà Nẵng.

Rất nhiều hành khách lo lắng sau sự cố màn hình ở sân bay Tân Sơn Nhất chiều 29-7 - Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Hành khách và các nhân viên mặt đất tại các sân bay này buộc phải xử lý thủ công bằng tay.

Song song đó, website VietnamAirlines.com cùng dữ liệu hội viên Bông sen vàng (Lotusmiles) bị tin tặc tự xưng nhóm 1937CN (Trung Quốc) tấn công, buộc Vietnam Airlines ra khuyến cáo đến các chủ nhân tài khoản Bông sen vàng thay đổi mật khẩu.

Ngay sau đó, Bộ Công an và Cục An ninh kinh tế tổng hợp (A85) và Cục An ninh mạng (A68) cùng phối hợp xử lý. Từ vụ việc, các chuyên gia an ninh mạng lên tiếng cảnh báo tấn công mạng không còn ở hình thức đơn lẻ đối với website doanh nghiệp hay tổ chức mà đánh thẳng vào các hệ thống mạng hạ tầng quốc gia, gây ra nhiều thiệt hại và phạm vi ảnh hưởng rất lớn.

Câu chuyện an ninh mạng vẫn là đề tài "nóng" nhất của năm 2016 và sẽ còn tiếp tục trong 2017.

Như mọi năm, chúng tôi thực hiện danh sách Những Sự kiện CNTT-VT Việt Nam nhằm cung cấp đến độc giả bức tranh toàn cảnh của lĩnh vực công nghệ và viễn thông tại VN trong năm. Đối với năm 2016, hàng loạt sự kiện nổi cộm ở nhiều mảng, từ an ninh mạng, đến thương mại điện tử, viễn thông và cũng đang "nóng" không kém là khởi nghiệp sáng tạo (startup)... đã cùng tạo nên một năm rất sôi động của những đột phá, âu lo với những nguy cơ, hào hứng trước các cơ hội mới. Từ những ghi nhận tổng hợp, và đánh giá dựa trên mức độ quan tâm của độc giả (lượng truy cập, bình luận trên website nhipsongso.tuoitre.vn và Facebook.com/baotuoitre), "độ nóng" của sự kiện và phạm vi ảnh hưởng, nhóm PV Nhịp Sống Số chọn ra Những Sự kiện CNTT-VT Việt Nam 2016 gồm: 1. Tấn công mạng vào các hệ thống sân bay, website VietnamAirlines.com 2. "Cơn sốt" trò chơi Pokemon Go tại VN 3. Chính phủ phê duyệt đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" và phong trào khởi nghiệp tại VN 4. Tắt sóng truyền hình mặt đất phát theo công nghệ analog 5. Mã độc mã hoá dữ liệu tống tiền người Việt 6. Ngày mua sắm trực tuyến VN Online Friday / Thương mại điện tử VN: một năm của sôi động và biến động 7. Samsung thu hồi điện thoại Galaxy Note 7 vì nguy cơ cháy nổ 8. Mạng 4G chính thức xuất hiện 9. Điều 292 của Bộ Luật hình sự 2015 làm cộng đồng startup "dậy sóng" 10. Đổi mã vùng điện thoại cố định Kính mời bạn đọc theo dõi nội dung tổng hợp về từng sự kiện trong loạt bài tiếp theo tại nhipsongso.tuoitre.vn

PHONG VÂN