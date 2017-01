Nguyên nhân Note 7 bốc lửa là do pin?

Khởi đầu của sự cố với dòng điện thoại Galaxy Note 7, Samsung công bố thu hồi khoảng 2,5 triệu chiếc Note 7 trong tháng 9-2016. Ban đầu họ xác định nguyên nhân sự cố là do trục trặc trong quá trình sản xuất của một trong những nhà cung cấp, sau được xác định là công ty Samsung SDI. Tuy nhiên những chiếc Note 7 mới mà Samsung cho biết đã sử dụng pin an toàn hơn từ một nhà cung cấp khác là Amperex Technology của Trung Quốc vẫn tiếp tục bắt lửa, do đó tập đoàn này buộc phải dừng lại hoàn toàn việc bán sản phẩm. Chuyên gia Ma của IDC nhận định: "Đối với tôi, thật ngạc nhiên nếu họ nói đó là lỗi của nhà cung cấp". Chuyên gia này cho rằng ông nghi ngờ Samsung đã không tạo đủ không gian cần thiết cho phần pin bên trong điện thoại.