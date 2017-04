Dọn tiệc công nghệ và âm nhạc chào đón Galaxy S8

The 8Finity Show, sự kiện công nghệ chào đón siêu phẩm Galaxy S8/Galaxy S8+ ra mắt đang trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo người dùng cả nước. Những bí mật này được ban tổ chức dần hé lộ.

Có hẹn cùng siêu phẩm vô cực

The 8Finity Show, chính là chủ đề đang được bàn luận và tiên đoán sôi nổi nhất và bộ đôi siêu phẩm Galaxy S8/Galaxy S8+ chính là những “gương mặt” công nghệ được ngóng trông nhất tại sự kiện này.

Mới đây, Samsung đã gây bão khắp thế giới khi chiêu đãi người dân New York một màn trình diễn mãn nhãn. Hình ảnh một chú cá voi bơi từ màn hình này qua màn hình khác khắp quảng trường Thời đại, mô phỏng hiệu ứng tràn viền trên Galaxy S8, khiến người đi đường vô cùng choáng ngợp trước khung cảnh này. Tại Việt Nam, “gã khổng lồ” công nghệ sẽ có những màn trình diễn quy mô lớn đỉnh cao tương tự tại The 8Finity Show. Đây chính là một trong những yếu tố vô cùng hấp dẫn của đại tiệc công nghệ và âm nhạc vô cực này.

Những hoạt động quy mô lớn, đậm chất vô cực sẽ là điểm nhấn đầy hấp dẫn của The 8Finity Show

Không dừng ở đó, sự xuất hiện của Galaxy S8/Galaxy S8+ được kỳ vọng sẽ đi kèm cùng nhiều hoạt động lý thú, tương tự cách Samsung đã “gây choáng” cho người dùng tại hàng loạt triển lãm công nghệ trước đó. Cộng đồng công nghệ đang háo hức chờ đợi xem những tính năng đỉnh cao như màn hình vô cực, bảo mật mống mắt, camera thế hệ mới, chuẩn kháng bụi, kháng nước cao nhất,... sẽ được “biến hoá” thành những trải nghiệm đặc sắc đến mức nào.

Theo tiết lộ của ban tổ chức, đại tiệc này được tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình với quy mô của các khu trải nghiệm Galaxy S8/Galaxy S8+ lần này sẽ vượt xa sự tưởng tượng của người dùng, đủ sức phục vụ hơn 40.000 khách tham quan.

Cách thiết kế không gian trải nghiệm và trò chơi sẽ được đổi mới hoàn toàn, đúng theo tinh thần khai phóng mọi chuẩn mực trên bộ đôi Galaxy S8/Galaxy S8+

Đẩy cảm xúc đến đỉnh điểm

Không dừng lại ở một sự kiện công nghệ thông thường, The 8Finity Show còn xứng đáng là cột mốc mở màn ngoạn mục mùa hè của bạn. Theo tiết lộ trên website của chương trình, toàn bộ khuôn viên của sân vận động Mỹ Đình sẽ trở thành một “công viên” thực tế ảo đúng nghĩa, với vô số trò chơi cảm giác mạnh như nhảy Bungee, chèo thuyền Kayak, lướt ván, tàu lượn siêu tốc...

Sự kết hợp giữa công nghệ thực tế ảo và những mô hình chuyển động sẽ mang đến cảm giác choáng ngợp nhưng vẫn đảm bảo yếu tố an toàn cho tất cả mọi người

Ngoài các trò chơi cảm giác mạnh, hoạt động biểu diễn nghệ thuật dưới nước, chụp ảnh cùng thành phố ảo 3D,... cũng sẽ là mảnh đất màu mỡ cho những sáng tạo vô cực của mỗi người để tạo ra những bức ảnh độc đáo.

Tranh thủ ghé thăm The 8Finity Show, giới trẻ chắc chắn sẽ thu được một album ảnh khổng lồ để khoe trên trên mạng xã hội. Đặc biệt, trải nghiệm đỉnh nhất mà The 8Finity Show dày công chuẩn bị chính là những chiếc khinh khí cầu ngay giữa Mỹ Đình. Những khách tham quan may mắn có thể được thoả ước mơ bay thông qua trải nghiệm “sang chảnh” này.

Bảo tàng trang 3D, trình diễn nghệ thuật dưới nước hay thậm chí là thoả giấc mơ bay cùng khinh khí cầu sẽ là những trải nghiệm vô cực mà The 8Finity Show dành riêng cho khán giả của mình

Âm nhạc vô cực chạm đến trái tim

Không còn giới hạn giữa nghệ sĩ và người hâm mộ, giữa âm nhạc và những trái tim đầy nhiệt huyết chính là tinh thần vô cực mà đại nhạc hội The 8Finity Show mang đến cho khán giả.

Sau cả ngày dài với nhiều hoạt động thú vị, một “thiên hà” sao Việt với những cái tên khủng như Thu Minh, Bằng Kiều, Thanh Hằng, ISSAC, Đông Nhi, Min, Hoàng Touliver,... sẽ thắp sáng sân khấu chính của chương trình. Thú vị hơn, The 8Finity Show cũng đánh dấu lần tiên lấn sân sang lĩnh vực ca hát của một số sao Việt vốn chưa từng khoe giọng trên sân khấu lần nào. Đây chắc chắn là ẩn số thú vị mà bất cứ người hâm mộ nào cũng mong muốn khám phá.

Dựa trên tính chất và quy mô của sự kiện, không ít người hâm mộ tin rằng chương trình sẽ có vô số điểm hấp dẫn bên cạnh những bản hit gắn liền với tên tuổi của các ca sĩ. Để có câu trả lời chính xác cho vấn đề này, các khán giả chỉ có thể chờ đợi đến ngày The 8Finity Show khai màn mà thôi. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ, tín đồ công nghệ và âm nhạc đã có thể “săn” ngay những chiếc vé miễn phí của chương trình tại địa chỉ: S8event.vn

The 8Finity Show là lời chào hoành tráng mà Galaxy S8/Galaxy S8+ gửi tới cộng đồng yêu công nghệ Việt Nam

The 8Finity Show sẽ được tổ chức chỉ một ngày duy nhất vào ngày 22-04-2017 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

THU THẢO