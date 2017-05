​Robot đã may được trọn vẹn một cái áo

TTO - Mặc dù lĩnh vực may mặc đã được tự động hóa ở nhiều khâu, nhưng một robot có thể may trọn vẹn một chiếc áo trở thành một thành tựu khoa học và dấu mốc "đáng sợ".

Ảnh: Technologyreview

Trang tin Technology Review giới thiệu về công ty may mặc khởi nghiệp (startup) tên Sewbo có vỏn vẹn ‘một nhân viên duy nhất’, anh Jonathan Zornow với ứng dụng công nghệ robot có thể may hoàn chỉnh một chiếc áo bằng máy may công nghiệp mà không có bất cứ sự can thiệp nào của con người.

Để giúp robot hoàn thành quá trình may tự động, anh Zornow đã tìm ra cách thức giúp làm cứng vải may để hình dáng sản phẩm được định hình trong quá trình đưa vào máy may công nghiệp dưới sự vận hành của cánh tay robot.

Những người sử dụng công nghệ may mặc tự động hoàn toàn bằng robot này có thể thiết kế và bắt đầu sản xuất hàng loạt với một mẫu quần áo mới chỉ trong một ngày

Một lợi thế hoàn toàn khác biệt so với khoảng thời gian khi một hãng may mặc muốn sản xuất một mẫu sản phẩm mới.

Trước khi lập công ty Sewbo, anh Zornow là một nhà phát triển web từng đảm nhiệm một số công việc có liên quan tới các dự án kỹ thuật in 3D được sử dụng trong ngành công nghiệp dệt may. Theo đó, anh nhận thấy khi nhúng vải vào dung dịch polymer, anh có thể làm cứng miếng vải, giúp robot có thể ‘cầm’ dễ dàng.

Tiếp đó, người ta có thể sử dụng một thiết bị hàn siêu âm để gắn các mảnh vải với nhau trước khi đưa vào máy may để khâu chúng lại. Một sản phẩm may mặc sau khi hoàn thành sẽ được nhúng vào nước loại bỏ chất polymer đã được tẩm nhằm làm cứng sợi vải.

Công nghệ may tự động này cần một máy may công nghiệp phù hợp, và một cánh tay robot do hãng Universal Robots sản xuất có tổng trị giá khoảng 35.000 USD.

Các cánh tay robot này có thể được ‘huấn luyện’ để lặp lại liên tục một động tác. Theo đó, người dùng chỉ cần gỡ cánh tay robot này ra để hướng dẫn nó một chuỗi các động tác mới khi cần.

Trong thí nghiệm của mình, anh Zornow chỉ thực hiện quá trình may một chiếc áo phông, nhưng robot này hoàn toàn có thể được đào tạo để may các sản phẩm khác.

Nguồn: Sewbo/Youtube

Mặc dù anh Zornow cho biết chất polymer làm cứng vải có thể sử dụng lại được, nhưng cảnh báo về việc mọi người có thể lạm dụng nước và hóa chất, cộng thêm việc tốn thêm thời gian cho quá trình sản xuất.

D. KIM THOA