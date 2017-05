Quý I-2017: cư dân Facebook tăng gần 2 tỉ người

Các số liệu chính trong báo cáo kinh doanh của Facebook ở quý 1-2017 * EPS (GAAP): Đạt 1,04 tỉ USD so với 0,87 tỉ USD dự kiến, cao hơn 73% so với cùng kỳ năm trước.

* Doanh thu tổng: Đạt 8,03 tỉ USD so với 7,83 tỉ USD dự kiến, cao hơn 49% so với cùng kỳ năm trước.

* Số tài khoản hoạt động hàng tháng: 1,94 tỉ, cao hơn 1,86 tỉ tài khoản quý trước.

* Số tài khoản hoạt động hàng ngày: 1,28 tỉ, cao hơn 1,23 tỉ tài khoản quý trước.