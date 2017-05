Điểm tin ngày 11-5: Ứng dụng chống xài tiền quá trớn khi say

TTO - Có rất nhiều người lâm vào cảnh khó xử khi đã lỡ chi tiêu quá mức lúc say rượu. Để phòng ngừa tình huống trên ứng dụng DrnkPay vừa trình làng sẽ khống chế việc chi tiêu khi người dùng tới ngưỡng say.

Ứng dụng DrnkPay do công ty iBe TSE phát triển, phiên bản dành cho iOS được công bố vào ngày 11-5, phiên bản dành cho Android sẽ ra mắt chính thức vào tuần sau. Để sử dụng, bên cạnh cài đặt ứng dụng, người dùng còn phải mua một thiết bị đo độ cồn đeo tay. Sau đó, trước mỗi buổi đi nhậu nhẹt, người dùng sẽ phải cung cấp ứng dụng số lượng bia/rượu dự kiến uống.

Khi bắt đầu uống, thiết bị đo độ cồn sẽ kiểm tra nồng độ cồn trong cơ thể, khi nồng độ vượt quá mức đã được thiết lập, ứng dụng sẽ khóa các thẻ tín dụng, không cho phép chi tiêu. Tất nhiên, ứng dụng chỉ có tác dụng với việc chi tiêu bằng thẻ.

Quân đội Mỹ xin cho lính CNTT không phải qua huấn luyện thể chất trên thao trường

Hôm qua, trong phiên họp với Ủy ban Quân lực Thượng viện, chỉ huy US Cybercom (Bộ tư lệnh Hệ thống thông tin – máy tính quân đội Mỹ) nói rằng rất khó để phát triển số lượng binh sĩ binh chủng CNTT, trong khi cần phải nhanh chóng phát triển lực lượng này.

Do đó, đề nghị cho họ được phép không cần phải trải qua huấn luyện trên thao trường như binh lính thông thường. Ngoài ra US Cybercom cũng đề nghị một số thay đổi lớn trong vấn đề cấp bậc cũng như trả lương cho binh sĩ CNTT so với hệ thống bình thường hiện dùng.

Ngành Game Online Ấn Độ sẽ đạt doanh thu 1 tỷ đô la vào năm 2021

Dù chỉ đang trong giai đoạn sơ khai, nhưng theo báo cáo của Google-KPMG, ngành game online của Ấn Độ sẽ đạt mức doanh thu 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021 so với mức hiện nay là 360 triệu đô la, tỷ lệ tăng trưởng hằng năm lên đến 20%. Số người chơi game ở Ấn Độ cũng dự báo lên đến 310 triệu người vào năm 2021. Báo cáo cũng chỉ ra rằng doanh thu game mobile sẽ cao hơn 25% so với doanh thu từ game PC.

Robot dạy robot

Các nhà nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo & Khoa học máy tính thuộc Viện đại học MIT đã phát triển thành công một hệ thống dạy cho robot các kỹ năng mới, và rồi các robot này lại có thể “dạy” lại các kỹ năng này cho các dòng robot khác.

Hệ thống có tên là C-LEARN, điểm đặc biệt của hệ thống là người dùng không cần phải là chuyên gia lập trình. Qua hệ thống C-LEARN người dùng có thể dễ dàng dạy kỹ năng cho robot bằng cách mô tả những nguyên tắc cơ bản. Và điều đáng kinh ngạc nhất là robot có thể chuyển những kiến thức mới có này sang robot khác, ngay cả khi cấu trúc vật lý của hai robot khác biệt nhau.

NHẬT HUY