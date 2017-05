Điểm tin ngày 15-5: Microsoft cung cấp bản vá cho WindowsXP chống WannaCry

TTO - Dù đã tuyên bố dừng hỗ trợ cho hệ điều hành WindowsXP từ năm 2014, nhưng hôm qua, trước sự tấn công ồ ạt của phần mềm mã độc WannaCry, Microsoft đã thông báo cung cấp bản vá cho các hệ điều hành cũ.

Các hệ điều hành cũ được hỗ trợ bản vá trong thời điểm này là WindowsXP, Windows Server 2003, và Windows 8.

Nếu độc giả còn đang sử dụng hệ điều hành Windows XP, hãy nhấn vào đây để cập nhật bản vá mới nhất chống phần mềm mã độc WannaCry.

Apple có thể sẽ giới thiệu iPad Pro mới vào đầu tháng 6

Các nhà phân tích dự đoán rằng Apple có thể sẽ giới thiệu iPad Pro phiên bản mới trong hội nghị WWDC diễn ra tại San Jose (Mỹ) ngày 5-6 tới.

So với iPad Pro thế hệ trước, phiên bản mới sẽ có màn hình lớn hơn (10,5 inch so với 9,7 inch) nhưng kích thước chung không xê xích nhiều do có viền mép hẹp hơn. Các dự báo cũng cho rằng Apple sẽ bán được khoản 6 triệu thiết bị này trong năm 2017.

Ngoài ra, trong hội nghị kể trên, có thể Apple cũng sẽ trình diễn thiết bị Siri Speaker cùng các phần mềm mới như hệ điều hành iOS 11, macOS 10.13, tvOS 11, watchOS 4…

Lyft và Waymo hợp tác để phát triển xe hơi tự lái

Lyft và Waymo vừa đạt được thỏa thuận để hợp tác phát triển công nghệ xe hơi tự lái. Các điều khoản chi tiết của thỏa thuận đưa được tiết lộ, nhưng rõ ràng cả hai bên đều có động cơ để thúc đẩy phát triển nhanh mối hợp tác này. Trong đó, Waymo sẽ được lợi vì hiểu được thị trường, khách hàng còn Lyft sẽ tiếp cận được công nghệ xe hơi tự lái.

Được biết Waymo là công ty con của Alphabet – chủ sở hữu Google, công ty này chuyên phát triển công nghệ xe hơi tự lái. Còn Lyft là kình địch của Uber tại Mỹ

Nghiên cứu ra vật liệu dẫn điện trong suốt mới

Các nhà nghiên cứu trường Đại học Minnesota đã chế tạo thành công vật liệu dẫn điện trong suốt mới. Vật liệu dẫn điện trong suốt được dùng rất nhiều trong ngành chế tạo điện thoại di động, thiết bị điện tử và năng lượng mặt trời.

Hiện nay, vật liệu này được chế tạo chủ yếu từ chất Indium, đây là một kim loại hiếm và đắt tiền. Vì vậy, việc nghiên cứu thành công vật liệu dẫn điện trong suốt mới với thành phần chế tạo là Barium, Oxi và tiền chất thiếc đã mang lại một triển vọng lớn vì có giá thành rẻ hơn rất nhiều.

