Điểm tin ngày 16-5: United Airlines bị lộ mã mở cửa buồng lái

TTO - Cuối tuần vừa qua, một danh sách code mở cửa buồng lái các chuyến bay của United Airlines đã bị đưa lên Internet. Theo Wall Street Journal, sự việc này không phải là do hacker mà là lỗi bất cẩn của một thành viên phi hành đoàn.

Hãng United Airlines cũng đã báo động các phi hành đoàn và đến Chủ nhật, sự việc đã được giải quyết.

Được biết, kể từ sự kiện khủng bố 11-9, buồng lái máy bay dân sự luôn được trang bị khóa cửa nhằm chống xâm nhập bất hợp pháp, để vào được phải có mã mở khóa.

Nhóm tấn công bằng WannaCry mắc nhiều sai lầm nghiệp dư

Cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền WannaCry đã lan tràn qua 150 quốc gia với hơn 200,000 hệ thống bị ảnh hưởng, có lẽ đây là một trong những cuộc tấn công mạng lớn nhất trong vài năm vừa qua.

Nhưng qua nghiên cứu, các nhà phân tích an ninh mạng nhận thấy nhóm tấn công này lại có một số sai lầm rất nghiệp dư, thể hiện rõ ràng nhất qua lợi nhuận thu được. Các nhà phân tích an ninh mạng tính đến nay chiến dịch tấn công này chỉ mới kiếm được 55.000 đô la Mỹ, đây là một con số quá nhỏ khi so với quy mô của cuộc tấn công.

Ngoài ra, việc nhận tiền chuộc bằng bitcoin lại thiếu những kỹ thuật để thẩm định chắc chắn số tiền được trả. Cũng cần nhắc lại hồi năm 2015, một chiến dịch tấn công bằng mã độc tống tiền có tên là Angler đã thu được tới 60 triệu đô la, dù có quy mô nhỏ hơn.

Việc mã độc tống tiền WannaCry gây hại cực kỳ lớn nhưng lại thu về lợi ích rất nhỏ khiến nhiều nhà phân tích nghi ngờ rằng kiếm tiền không phải là động cơ của cuộc tấn công này.

Lầu Năm góc ứng dụng kỹ thuật big data và machine learning để săn lùng IS

Vào ngày thứ Hai vừa qua, Lầu Năm góc thông báo thành lập và đưa vào hoạt động Tổ Công tác Chiến tranh Thuật toán (AWCFT) hay còn được gọi là Dự án Maven. Đơn vị này có nhiệm vụ dùng kỹ thuật big data và machine learning để phân tích thông tin tình báo từ không ảnh một cách nhanh chóng và chính xác hơn.

Nếu dự án hoạt động thành công, giới chức quân sự Mỹ hi vọng có thể mở rộng ứng dụng ở mọi quân - binh chủng. Hiện Lầu Năm góc đang thuyết phục lưỡng viện Mỹ tạm ứng 70 triệu đô la cho dự án.

SpaceX phóng thành công thiết bị lên quỹ đạo địa tĩnh

SpaceX vừa phóng thành công tên lửa Falcon 9 mang vệ tinh viễn thông Immasat-5 F4 lên quỹ đạo địa tĩnh. Đây là lần phóng tên lửa mang tải trọng lớn nhất từ trước đến nay của SpaceX.

SpaceX là một công ty tư nhân về vận chuyển không gian, người sáng lập kiêm CEO của công ty này là Elon Musk, ông đồng thời cũng là người sáng lập Paypal, Tesla Motor, Solar City.

NHẬT HUY