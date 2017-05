Doanh nghiệp Việt bị mã độc tấn công 

Chủ động phòng chống Ngày 16-5, UBND TP.HCM đã gửi công văn khẩn đến các đơn vị về việc triển khai các biện pháp phòng chống và khắc phục sự cố do mã độc WannaCry gây ra. Trường hợp gặp sự cố phải thực hiện ngay các biện pháp cách ly hệ thống, đồng thời báo cáo ngay cho lãnh đạo Sở Thông tin - truyền thông TP. Trong ngày, Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM đã phối hợp với Chi hội An toàn thông tin phía Nam (VNISA) tổ chức tọa đàm cung cấp thông tin cụ thể về diễn biến và các biện pháp phòng chống, khắc phục sự cố do mã độc tống tiền WannaCry. Ông Võ Văn Khang, phó chủ tịch VNISA, cho biết ở VN hiện đã có các biện pháp kịp thời để phòng tránh, các chuyên gia bảo mật đã kịp thời đưa ra các biện pháp phòng chống và VNISA sẽ thông báo chi tiết hơn để người sử dụng đầu cuối vẫn có thể sử dụng để thực hiện tránh lây lan. Theo ông, có thể hơn 52% máy tính có lỗ hổng bởi ở VN tình trạng sử dụng hệ điều hành không bản quyền rất nhiều. Ông Lý Minh Tuân, giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM, cho biết hiện nay toàn bộ các máy trạm, máy chủ ở trung tâm dữ liệu tại TP.HCM đã được triển khai ứng phó với mã độc tống tiền. Đến chiều 16-5, Sở Thông tin - truyền thông vẫn chưa nhận được thông tin nào từ các đơn vị hành chính trong địa bàn về việc nhiễm mã độc WannaCry. HỒNG NHUNG - ĐỨC THIỆN