​Nokia 3310 ra mắt trở lại, giá 1,4 triệu đồng?

Nokia rời khỏi thị trường điện thoại di động năm 2014 sau thương vụ thâu tóm của Microsoft. Trong hai năm, những chiếc điện thoại Lumia mang thương hiệu Microsoft dần đẩy Nokia vào "hậu trường". Windows Phone/Windows Mobile không đủ sức hấp dẫn so với Android và iOS nên cũng "lụi tàn" nhanh chóng, kéo theo "đế vương" một thời Nokia. HMD Global Oy (HMD) có khẩu hiệu (slogan) "The Home of Nokia phones" (Ngôi nhà của những điện thoại Nokia -pv) vẫn tiếp tục cho ra mắt điện thoại di động phổ thông (feature phone) thương hiệu Nokia bên cạnh điện thoại thông minh (smartphone) và máy tính bảng (tablet). Và theo thoả thuận, HMD trả phí bản quyền thương hiệu cho Nokia trên mỗi chiếc điện thoại và máy tính bảng bán ra. HMD thuộc sở hữu của Smart Connect LP, một quỹ tư nhân điều hành bởi Jean-Francois Baril. Những chiếc điện thoại di động Nokia ra mắt năm 2017 sử dụng hệ điều hành Android của Google và sẽ do nhà thầu sản xuất Foxconn (Đài Loan) thực hiện.