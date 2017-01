​Doanh thu thị trường game năm 2016: 91 tỉ USD

TTO - Trong năm 2016, các trò chơi (game) bao gồm cả game cho thiết bị di động tạo ra doanh thu 91 tỉ USD trên toàn cầu. Ngành công nghiệp giải trí ngày càng lớn mạnh.

Ngành công nghiệp game tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đạt doanh thu 91 tỉ USD trong năm 2016 - Ảnh: MarketingMag.ca

Theo số liệu từ Hãng nghiên cứu thị trường SuperData, ngành công nghiệp trò chơi giải trí (game) có tổng doanh thu 2016 trên toàn cầu là 91 tỉ USD. Mảng bán lẻ game có doanh thu 26 tỉ USD và những game trực tuyến dạng freemium (**) là 19 tỉ USD.

Game cho hệ máy console có dấu hiệu khởi sắc khi các mẫu console mới ra mắt từ Sony và Microsoft đồng thời cho phép người chơi mua và tải trực tiếp về console của mình, tạo ra 6,6 tỉ USD doanh thu.

Song song đó là game cho máy tính cá nhân (PC) vẫn chiếm giữ vị trí quan trọng trong tổng doanh thu làng game trên toàn cầu. Năm 2016, game cho PC gồm game trực tuyến và game tải về PC giữ 34 tỉ USD doanh thu.

Đáng chú ý, game di động (*) tạo ra doanh thu 41 tỉ USD trong năm 2016, tăng 18%. Doanh thu lớn của mảng game di động được thúc đẩy bởi các game "bom tấn" như Pokémon Go, hay game mới ra mắt quý cuối năm là Clash Royale.

Monster Strike là game di động tạo ra doanh thu lớn nhất năm 2016, đạt mốc 1,3 tỉ USD Theo SuperData

SuperData dự báo năm 2017, thị trường game tiếp tục tăng trưởng và tạo ra doanh thu khủng với những mảng game mới bao gồm: thể thao điện tử (esport), game thực tế ảo (VR), và mảng nội dung video.

Tương tự SuperData, Hãng số liệu App Annie dự báo game di động (mobile game) vẫn chiếm vị trí chủ chốt tạo ra doanh thu lớn nhất trong tổng số 61 tỉ USD chi tiêu của người tiêu dùng cho ứng dụng di động năm 2017.

Thể thao điện tử (esport) tuy đã phát triển trên thế giới nhưng doanh thu chưa thể lớn mạnh bằng các phân khúc còn lại, tạo ra 892 triệu USD năm 2016, tăng trưởng 19%. Những giải đấu esport như Liên minh Huyền thoại (League of Legends), World of Warcraft (WoW) hay gần đây là Call of Duty, Overwatch đang tiếp tục tạo ra một hệ sinh thái mới gồm giải đấu game, truyền thông truyền hình trực tiếp (bán bản quyền) và quảng cáo. Từ Garena cho đến Activision Blizzard, Riot Games, và Electronics Arts đang là những tên tuổi lớn của thể thao điện tử (esport).

Về trò chơi trong môi trường thực tế ảo (VR game), năm 2016 là bước đệm cho hệ sinh thái gồm công nghệ, phần cứng, và nội dung cùng phát triển. Hai quý cuối năm 2016 là thời điểm các thiết bị VR của Sony, Oculus, Samsung, HTC... chính thức bán ra thị trường, cho người dùng nhiều chọn lựa cho một xu hướng giải trí mới cao cấp hơn. Nhà phân phối game Steam nhanh chóng tạo hẳn một "siêu thị" mới dành cho game VR trong chợ game của mình.

(*) game di động: trò chơi cho điện thoại thông minh (smartphone) và máy tính bảng (tablet).

(**) freemium: dạng game cho người chơi tải và chơi miễn phí, nhưng dùng tiền thật để mua các vật phẩm ảo trong game theo tính năng mua-trong-game (in-app purchases)

THANH TRỰC