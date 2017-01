Những 'thầy giáo' trực tuyến tốt nhất (phần cuối)

TTO - Tiếp theo phần 3, 10 'thầy giáo' tiếp theo cung cấp kiến thức hữu ích học ngoại ngữ, cơ sở dữ liệu, nấu ăn, kỹ năng cuộc sống,...

31. Memrise

Trang web này có hơn 300.000 khóa học miễn phí dạy tất cả các ngôn ngữ bạn muốn học trên thế giới. Cũng giống quan điểm như Duolingo, Memrise hướng tới mục tiêu giúp cho việc học ngoại ngữ và từ vựng của bạn trở nên vui vẻ hơn, và "Bạn sẽ không bao giờ hết cười!" như tuyên bố trên trang web của họ.

Hiện đã có hàng triệu học viên tham gia Memrise này.

Ngoài ngoại ngữ là "món" chủ lực, Memrise cũng cung cấp cả những khóa học về Nghệ thuật và Văn học, Toán học và Khoa học, Thế giới tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Chuyên môn và Nghề nghiệp, Khoa học thường thức….

32. Danh mục các bài viết cập nhật hàng ngày của Wikipedia

Vào trang này và đăng ký tài khoản nhận bản tin, vào khoảng 8 giờ sáng mỗi ngày, Wikipedia sẽ gửi vào email cho bạn danh sách các bài viết mới được bổ sung trên Bách khoa toàn thư trực tuyến mở Wikipedia.

Trong email đó, ngoài việc nhận được các bài viết nổi bật trên trang Wikipedia (phiên bản tiếng Anh), bạn cũng sẽ nhận được thông tin về một số sự kiện kỷ niệm chọn lọc và từ khóa trong ngày theo thống kê của Wiktionary, cũng như câu trích dẫn do Wikiquote, một dự án "chị em" với Wikipedia cung cấp.

33. DataMonkey

Khả năng xử lý, thao tác và phân tích dữ liệu là điều rất thiết thân với mọi người, đặc biệt với những ai làm việc trong lĩnh vực kinh doanh. Trang DataMonkey cung cấp những bài học về các hệ cơ sở dữ liệu như SQL và Excel thông qua cách tiếp cận "làm thực tế để học".

Người học sẽ được trang bị kiến thức về SQL và Excel thông qua mội trường làm việc nhân tạo ngay trong trình duyệt web của họ.

Mọi tài liệu kiến thức liên quan đều được giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu. Bạn không cần phải có bằng cấp về thống kê học để có thể tham gia các bài học của DataMonkey. Hơn 40.000 người đã dùng qua DataMonkey.

34. Saylor Academy

Nếu bạn đang muốn tìm một khóa học dạy kỹ năng nói trước công chúng, đây chính là trang cung cấp một khóa học tuyệt vời như thế qua mạng. Trang này cung cấp thời lượng học có thể nói là dài hơn cả về nghệ thuật nói trước công chúng, ước tính khoảng 93 giờ cho một khóa học.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm các trang web miễn phí khác cũng dạy nói trước công chúng như: Udemy, Khóa học 10 tuần của Đại học Washington, Khóa học 6 tuần của Lloyd-Hughes, Băng audio về Nghệ thuật nói trước công chúng của Dale Carnegie, Khóa học của Đại học Houston, Dự án nói trước công chúng, Sáu phút của Andrew Dlugan, Toastmasters, FutureLearn, Accidental Communicator.

35. Cook Smarts

Đây đích thị là trang web dành cho những người mê nội trợ khi nó cung cấp kiến thức cơ bản cho việc chuẩn bị thực phẩm và các kỹ thuật nấu nướng khác nhau.

Với các video và đồ họa hướng dẫn nấu nướng, người học sẽ mau chóng nắm bắt được từ những công thức cơ bản trong nấu ăn cho tới các phương pháp nâng cao trong hoạt động bếp núc.

36. Gretchenrubin

Làm sao để sống hạnh phúc đương nhiên cũng là chuyện cần phải học với rất nhiều người, và có lẽ, trang web này ra đời để đáp ứng nhu cầu của họ. Trang web chia sẻ những thói quen tốt để con người có thể sống hạnh phúc hơn.

Đây là trang web của chị Gretchen Rubin, tác giả của nhiều cuốn sách, trong đó có những cuốn là bán chạy nhất (bestseller) trên New York Times như Better Than Before, The Happiness Project và Happier at Home.

Nữ tác giả này có một lượng độc giả theo dõi chị rất lớn, cả ở sách in lẫn trên mạng. Chị đã bán được hơn 2 triệu bản sách trên toàn thế giới. Sách của chị cũng đã được chuyển ngữ sang hơn 30 ngôn ngữ khác nhau.

37. Surfacelanguages

Trang web này cung cấp các từ, cụm từ và những cách diễn đạt phổ biến bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau kèm theo video, các trò game ngôn ngữ.

Với mục đích trước nhất phục vụ những người có nhu cầu cần biết một chút về ngôn ngữ của quốc gia sở tại khi đi du lịch, công tác tới đó, trang web này có hàng ngàn từ, cụm từ liên quan tới các tình huống phổ biến bạn có thể gặp phải.

38. Academic Earth

Trang web này được thành lập trên quan điểm của các nhà sáng lập là mọi người đều có quyền tiếp cận nền giáo dục đẳng cấp thế giới.

Năm 2009, những người xây dựng trang web đã công bố bộ sưu tập miễn phí đầu tiên các khóa học đại học trên mạng của những trường đại học hàng đầu thế giới.

Cùng với sự bùng nổ của kho tài nguyên giáo dục mở hiện nay, Academic Earth tiếp tục cung cấp cho người học những khóa học miễn phí, chất lượng cao do chính trang này tuyển lựa từ nhiều nguồn tin cậy. Bạn có thể truy cập miễn phí vào trang này, lựa chọn trình độ của bạn và lĩnh vực quan tâm để tìm khóa học phù hợp.

39. Make

Đây thực sự là thế giới của những người thích tự làm mọi thứ (do it yourself - DIY). Mở rộng hơn, đó là điểm đến online cho những người thích chế tạo, những người mê làm đồ thủ công, các nhà phát minh và cả những nhà khoa học nghiệp dư.

Trang web cung cấp những thông tin và tin tức đột phá liên quan tới các sản phẩm DIY. Trang web cũng cung cấp các video giúp giải thích (bằng tiếng Anh đơn giản) cách thức hoạt động của nhiều dạng thức công nghệ khác nhau.

40. Learni.st

Được phát triển từ quan niệm mỗi người đều có một lĩnh vực mà họ là chuyên gia trong đó, do vậy, đây là một cộng đồng sôi nổi dành cho mọi người muốn học hỏi lẫn nhau và chia sẻ những gì họ biết.

Gia nhập trang web, người học cũng sẽ được tiếp cận với các khóa học được các chuyên gia tuyển chọn kỹ càng với nội dung chất lượng cao.

Bạn thấy không, với 40 trang web chúng tôi vừa liệt kê, không có lý do nào để bạn không thể bắt đầu học một điều gì đó mới mẻ mỗi ngày. Đó có thể là một kỹ năng làm việc, một sở thích mới, hoặc thậm chí là một ngoại ngữ. Công cụ đã sẵn sàng, tất cả chỉ còn chờ bạn bắt tay nữa thôi!

