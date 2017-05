Ứng dụng di động đo bước chân, tập thể dục

TTO - Đo 10.000 bước chân, biết số calori đã tiêu tốn để cân đối lượng thức ăn hay biết thêm các bài tập thể dục bằng các ứng dụng di động miễn phí cho iPhone hay smartphone Android.

* 10.000 bước chân không chỉ là đi bộ

Các điện thoại thông minh (smartphone) ở phân khúc tầm trung trở lên ngày nay đều có định vị vệ tinh (GPS), lẫn các cảm biến, con quay hồi chuyển, gia tốc kế... nên đo đạc được các vận động cơ thể, và có độ chính xác cao hơn nếu là smartphone cao cấp.

Điều kiện cần đã có, điều kiện đủ là các ứng dụng di động (mobile app) sao cho phù hợp theo nhu cầu sử dụng. Có người chỉ cần đo bước chân đi bộ mỗi ngày, xem tiêu tốn bao nhiêu calori, giảm mỡ được không, có người chi tiết hơn, xem mỗi buổi mình đạp xe dài ngắn ra sao, vận động các bài tập đã đủ tiêu mỡ chưa... theo đó, "app" sẽ chỉ rõ các chỉ số này.

* 10.000 bước chân chống béo phì, bệnh mạn tính

Một số ứng dụng di động cho smartphone Android và iPhone (iOS) sau giúp bạn đo lường hoạt động đi bộ, tập thể dục, đạp xe hay bơi lội...

Charity Miles (Android, iOS)

Ngoài việc đo lường bước chân (đi bộ hoặc chạy bộ), mỗi bước chân còn là đóng góp từ thiện qua ứng dụng Charity Miles.

Người dùng có thể chọn một tổ chức từ thiện mà bạn muốn đóng góp trong danh sách mà ứng dụng cung cấp. Mỗi hành trình là bạn đã đóng góp gián tiếp cho tổ chức đó từ những nhà tài trợ của Charity Miles.

Đa phần danh sách các tổ chức từ thiện này tại Mỹ (xem tại đây).

My Asics Run Training (Android, iOS)

Một ứng dụng đơn giản của hãng giày chạy bộ nổi tiếng Asics đánh đúng vào nhu cầu đo lường đi bộ hoặc chạy bộ của người dùng.

Ứng dụng không phải là tốt nhất nhưng cung cấp đủ thông số và thúc đẩy bởi những lịch trình tập luyện thường xuyên, phù hợp cho người mới bắt đầu.

* Tương tự, hãng giày Under Armor cũng có ứng dụng Run with Map My Run (Android, iOS) có thể đồng bộ với khoảng 400 thiết bị đeo thông minh đo hoạt động, đồng bộ dữ liệu đo lường.

MyFitnessPal (Android, iOS)

Một ứng dụng hay cho người muốn đo lường nhiều chỉ số cơ thế, từ cân nặng, lượng thức ăn cân đối với lượng hoạt động...

MyFitnessPal có khuynh hướng hướng tới phụ nữ chú trọng vào trọng lượng cơ thể qua lượng calori tiêu thụ hơn là đo lường thể dục, chạy bộ.

Runmeter (iOS)

Đúng như tên gọi, Runmeter như một cỗ máy đo lường về chạy bộ, nhiều chỉ số thể hiện như thời gian chạy, quãng đường, calori tiêu thụ, tốc độ, nhịp độ chạy...

Runtastic (Android, iOS)

"Ông trùm" về đo lường chạy bộ, nhưng "ông trùm" chỉ tung hết khả năng nếu người dùng mua bản "PRO". Phiên bản miễn phí cung cấp một số tính năng và chỉ số cơ bản như biểu đồ nhịp tim, quãng đường, thời gian, nhịp độ, tốc độ, calori...

Phiên bản PRO có thêm những tính năng phụ trội như đo thời tiết, xem chi tiết nhịp tim, các quãng đường...

Runtastic có khả năng kết nối và chia sẻ mạng xã hội, thích hợp cho các nhóm chạy cùng nhau.

Strava Running & Cycling (Android, iOS)

Chạy bộ và đạp xe, Strava cung cấp các số liệu theo dõi hoạt động hai môn này cho người dùng, tương tự như Runtastic.

Nokia Withings Health Mate (Android, iOS)

Hãng Withings, chuyên cung cấp thiết bị thông minh đo lường sức khỏe nay thuộc Nokia cũng góp mặt trong danh sách với Health Mate, một ứng dụng đo lường bước chân và chỉ đo lường bước chân.

Health Mate có điểm thú vị là bạn có thể mời bạn bè cùng tham gia, thách đố họ thi đấu đi bộ với mình, cùng đo lượng bước chân theo tuần. Số liệu hiển thị theo từng ngày, và công bố sau mỗi tuần.

